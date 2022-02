© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: velo islamico, per governo Karnataka “restrizione ragionevole” a libera scelta - Proseguono nell’Alta corte del Karnataka, in India, le udienze sulla questione del velo islamico nelle scuole. In quella odierna, l’ottava, i giudici hanno continuato ad ascoltare le argomentazioni del rappresentante del governo statale, l’avvocato generale Prabhuling Navadgi. Al centro del caso c’è il controverso concetto di pratica religiosa essenziale (Erp), al quale si collegano alcune storiche sentenze della Corte suprema, riguardanti sia l’Islam (“triplo talaq” e moschea di Babri), sia l’induismo (tempio di Sabarimala). L’avvocato Navadgi ha contestato l’assunto della controparte, secondo la quale le ragazze musulmane alle quale è stato vietato di indossare il velo a scuola stavano assolvendo a un obbligo religioso, e ha sostenuto che la pretesa di obbligatorietà dei ricorrenti va contro i fondamenti della Costituzione perché le donne non possono essere costrette a indossare alcun indumento. “Nessun divieto di hijab, ma non può essere obbligatorio”, ha sintetizzato il legale, per il quale in certi istituti e in certe situazioni, come le lezioni, è stata imposta una “restrizione ragionevole” a una libera scelta. Le udienze riprenderanno domani. (segue) (Res)