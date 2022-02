© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sri Lanka: inflazione al 16,8 per cento, carburante e cibo razionati - Il tasso di inflazione dello Sri Lanka ha registrato un nuovo record mensile a gennaio, il quarto consecutivo: l’indice nazionale dei prezzi al consumo è aumentato del 16,8 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Per i generi alimentari è stato toccato il picco del 25 per cento. Il Paese insulare vive una crisi causata dalla pandemia di coronavirus, che ha colpito i suoi settori economici chiave, a cominciare dal turismo, e che è stata aggravata dalla carenza di valuta estera, necessaria per importazioni essenziali, come quelle di cibo, carburanti e medicinali. La situazione ha già portato al razionamento alimentare: i supermercati stanno limitano le quantità di riso, latte in polvere, zucchero, lenticchie e conserve di pesce vendute ai consumatori. Anche le stazioni di rifornimento hanno razionato il carburante distribuito agli automobilisti. La scarsità di carburante ha costretto numerose centrali termiche a interrompere l’attività e, di conseguenza, ci sono state interruzioni nell’erogazione della corrente elettrica. (Res)