Ucraina: Erdogan rinvia la visita in Guinea-Bissau per partecipare a riunione Nato

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha posticipato la sua visita in Guinea-Bissau, prevista nelle prossime ore, per partecipare a una riunione dei leader della Nato sull'Ucraina. Secondo l’agenzia di stampa turca “Anadolu”, il capo dello Stato dovrebbe partecipare domani in videoconferenza a “un vertice dei leader dell’Alleanza atlantica” sulla crisi ucraina, dopo la decisione della Russia di riconoscere le regioni separatiste di Luhansk e Donetsk. Secondo la presidenza turca, Erdogan arriverà in Turchia dopo aver partecipato all'incontro online dal Senegal, dove si trova attualmente in visita. In precedenza, Erdogan aveva definito "inaccettabile il riconoscimento delle regioni separatiste dell'Ucraina da parte del presidente Vladimir Putin". (Tut)