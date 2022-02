Ucraina: Di Maio ha partecipato alla riunione ministeriale del G7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi di Maio ha partecipato oggi a una riunione ministeriale dei Paesi G7 convocata d'urgenza per discutere degli ultimi sviluppi della situazione in Ucraina e coordinare misure di risposta unitaria all'annuncio del presidente della Federazione Russa, che costituisce un gravissimo ostacolo a una soluzione diplomatica alla crisi. Lo riferisce una nota della Farnesina. "L'Italia sostiene convintamente l'integrità e la sovranità dell'Ucraina nei suoi confini internazionalmente riconosciuti - ha dichiarato Di Maio - e condanna fermamente la decisione della Federazione Russa di riconoscere le cosiddette Repubbliche separatiste di Luhansk e Donetsk". (Com)