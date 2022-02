Ucraina: Lollobrigida, grazie a Fd'I Draghi informerà su evoluzione crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, segnala che "grazie alle molteplici e reiterate richieste di Fratelli d'Italia, finalmente il presidente del Consiglio Draghi verrà in Aula a riferire sulla drammatica evoluzione della crisi in Ucraina. Se pur in clamoroso e ingiustificato ritardo rispetto all'urgenza dettata dal rapido sviluppo della situazione - continua il parlamentare in una nota -, Draghi ha dovuto ricordare il ruolo centrale del Parlamento italiano e l'importanza di illustrare la posizione ufficiale del governo di fronte a una escalation che coinvolge l'intera Europa. Fratelli d'Italia ha preteso e ottenuto questo risultato in nome del rispetto dovuto a chi rappresenta, attraverso il voto, il popolo italiano". (Com)