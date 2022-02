Sicurezza: Zanella (Lega), "Uomo con machete a Milano, Sala e Lamorgese dove sono?"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ormai non passa giorno in cui a Milano non si verifichi qualche accadimento inquietante sotto il profilo della sicurezza. Anche ieri momenti di panico quando un uomo originario dello Sri Lanka, si aggirava brandendo un machete e minacciando i passanti di sgozzarli, dopo avere cercato di derubare il minimarket di un connazionale". Lo dichiara in una nota la deputata della Lega Federica Zanella rivolgendo "un ringraziamento alla polizia che è prontamente intervenuta e, prima dell'arresto, è stata minacciata anch'essa". "La Lega denuncia l'allarme sicurezza a Milano da tempo: la città è ormai preda di una escalation di criminalità e delinquenza di dimensioni sempre più preoccupanti, i milanesi hanno diritto di vivere in sicurezza e serenità la loro città, dove sono il sindaco e il ministro dell'interno? Continuiamo a chiedere a Sala e Lamorgese di passare dai proclami ai fatti", conclude.(Com)