Lombardia: aggiornata normativa su protezione radiazioni ed esposizione al radon nelle abitazioni

- Il Consiglio regionale, nella seduta pomeridiana, ha approvato all’unanimità la legge che aggiorna e modifica alcune normative vigenti relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (relatrice Selene Pravettoni, Lega) e alla gestione di impianti che utilizzano materiali radioattivi. Il provvedimento definisce, inoltre, le nuove procedure finalizzate ad ottenere l’autorizzazione allo smaltimento nell’ambiente, al riciclo o al riutilizzo di materiali contenenti sostanze radioattive. La nuova legge si è resa necessaria ha seguito delle disposizioni del decreto legislativo n. 101/2020 che ha recepito la direttiva europea 2013/59/Euratom. Il Consiglio ha così provveduto ad integrare la normativa regionale. L’obiettivo è garantire a lavoratori e cittadini una maggiore protezione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti che possono provocare gravi effetti sulla salute tra cui, anche per bassi livelli di esposizione, lo sviluppo di alcune forme tumorali. In particolare, la normativa disciplina l’impiego e lo smaltimento delle sorgenti radioattive presso le strutture sanitarie e centri di ricerca, come ad esempio quelle utilizzate nelle apparecchiature per radioterapie o nella medicina nucleare e nella proton therapy. Il nulla osta è rilasciato dall’Ats competente per territorio. Una novità prevista dalla legge è l’obbligo di ottenere un’autorizzazione dalla commissione regionale “RAAL” per lo smaltimento di ogni rifiuto contaminato. La normativa regionale rafforza anche gli obblighi nei confronti delle aziende che utilizzano materiali “NORM” (Naturally Occurring Radioactive Material), che presentano elevati livelli di radioattività naturale nel ciclo produttivo di cementifici, impianti di produzione di energia geotermica, impianti di produzione di gas e petrolio. (segue) (Com)