Lombardia: aggiornata normativa su protezione radiazioni ed esposizione al radon nelle abitazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, con la modifica normativa sono state previste ulteriori misure (in precedenza contenute solo in raccomandazioni europee) per contenere l’esposizione al radon nelle abitazioni, come spiega Selene Pravettoni (Lega): “Gli atomi di radon si propagano liberamente sotto forma di gas dal terreno e dai materiali da costruzione in cui sono presenti, penetrando negli edifici e concentrandosi negli ambienti chiusi. Considerati gli effetti nocivi che questo gas ha sulla salute, tra cui il rischio di cancro al polmone, è molto importante aggiornare la normativa regionale in modo da poter prevenirli il più possibile. In generale, la Lombardia è già in possesso di "linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor", ma grazie a questa legge la normativa regionale sarà ancora più completa relativamente alle norme fondamentali di sicurezza contro i pericoli da esposizione alle radiazioni ionizzanti”. La normativa sul radon si basa sulle “Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor” e dispone che tutti gli interventi edilizi – sia di ristrutturazione edilizia che di nuova costruzione - siano realizzati con criteri costruttivi tali da prevenire l’ingresso del gas radon nelle abitazioni. I Comuni dovranno integrare i regolamenti edilizi con norme specifiche per la protezione dall’esposizione al gas radon entro un anno dall’entrata in vigore della legge. L’obiettivo è avere edifici “radon resistenti” in tutta la regione. Infine, è previsto un sistema telematico che – integrato con i database di Ats e ARPA – possa coordinare e gestire efficacemente il flusso di dati e informazioni sulla concentrazione media annua di radon nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro e mappare le misure di contenimento e risanamento adottate. Le stesse informazioni potranno essere oggetto di campagne di comunicazione rivolte alla popolazione o a target specifici come, ad esempio, il personale degli enti pubblici o degli ospedali. (Com)