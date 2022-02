Tlc: Sarmi (Asstel), Ddl concorrenza stimoli competitività e rimuova ostacoli regolatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Asstel è intervenuta oggi in audizione presso la commissione Industria del Senato nell'ambito dell'esame del disegno di legge annuale per la concorrenza. Secondo l'associazione, riferisce una nota, il contesto del mercato delle telecomunicazioni italiane è già caratterizzato da un livello elevatissimo di concorrenza, per cui provvedimenti in materia devono essere orientati a favorire l'esercizio dell'attività degli operatori, per andare nella direzione della massima semplificazione e del rafforzamento della stabilità e prevedibilità del quadro normativo. Sotto tale aspetto, sottolinea Asstel, una importante esigenza dalla filiera riguarda la presa in carico, da parte delle istituzioni, di un processo ordinato di revisione delle regole in tema di esposizione ai campi elettromagnetici, che possa favorire ulteriormente lo sviluppo della concorrenza infrastrutturale in ambito radiomobile. “Si può lavorare per una revisione dei limiti elettromagnetici attualmente vigenti in Italia per gli impianti di telefonia mobile, nell'ottica di allinearli agli standard europei”, ha commentato il presidente di Asstel, Massimo Sarmi. (segue) (Com)