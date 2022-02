Tlc: Sarmi (Asstel), Ddl concorrenza stimoli competitività e rimuova ostacoli regolatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un intervento atteso da anni, ha continuato, che assume oggi un'importanza “ancor più centrale per l'intero Paese: limiti meno stringenti consentirebbero infatti di accelerare il raggiungimento degli obiettivi di copertura del territorio nazionale in tecnologia 5G, cui il Pnrr destina oltre due miliardi di euro”. Il tutto, secondo il presidente, sfruttando al meglio le potenzialità delle antenne già esistenti e riducendo il numero di quelle da installare ex novo. Inoltre, prosegue la nota, nel Ddl sono presenti proposte di interesse orientate a facilitare la realizzazione di reti fisse, ad una maggior tutela dei consumatori nel settore dei pagamenti tramite credito telefonico e al rafforzamento della stabilità del sistema regolatorio attraverso miglioramenti nel processo di nomina del collegio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. “Come operatori delle Tlc vogliamo dare il nostro contributo per rendere migliore il Ddl ed evitare che intenti condivisibili si traducano in norme che in realtà aumentano la complessità del settore: il nostro suggerimento è di evitare prescrizioni eccessivamente dettagliate e non procedere all'imposizione di obblighi di coordinamento, peraltro poco chiari nella loro declinazione operativa, che complicherebbero l'attività di realizzazione delle reti Vhcn nel momento in cui si deve invece sostenere il massimo sforzo per realizzare gli obiettivi del Pnrr”, ha concluso Sarmi. (Com)