Lavoro: Conte, bene salario minimo in Spagna, approvarlo anche in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una finestra aperta sul mondo negli anni in cui si sono iniziate a scaricare a terra le molteplici conseguenze della globalizzazione" Lucia Azzolina

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- La Spagna ha aumentato il salario minimo, uno strumento che ormai è presente in tutta Europa. Lo ha scritto su Twitter l'ex premier Giuseppe Conte. "In Italia cosa aspettiamo. Alziamo i salari anche qui, in Senato c’è la proposta del Movimento 5 stelle per dare dignità al lavoro. Basta retribuzioni indegne da 3-4 euro l’ora", ha aggiunto Conte. (Rin)