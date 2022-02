© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in corso nell'Aula del Senato la discussione, dalla sede redigente, del disegno di legge licenziato dalla settima commissione nella seduta dell'8 febbraio, sull'istituzione di un fondo per l'organizzazione di viaggi della memoria per scuole secondarie di secondo grado. (Rin)