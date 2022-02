Caso Camici: Cecchetti (Lega), bene archiviazione per Fontana, andiamo avanti a lavorare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È una buona notizia l'ennesima archiviazione decisa dalla Procura di Milano nei confronti del governatore. Bene, non se ne parli più e adesso avanti per completare il lavoro quotidiano per il bene della Regione Lombardia e dei cittadini lombardi, per metterci alle spalle la pandemia e completare il rilancio dell'economia e dell'occupazione in tutto il nostro territorio. Andiamo avanti a lavorare". Lo afferma in una nota l'on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.(Com)