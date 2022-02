© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al netto dei bambine e dei bambini in fuga in questo momento verso la Russia ed i Paesi limitrofi, ci sono oltre 510 mila bambini e bambine che hanno bisogno urgente di assistenza umanitaria in Ucraina orientale. Lo dichiara Andrea Iacomini, portavoce dell'Unicef Italia, tramite una nota stampa. (Com)