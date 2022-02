Lombardia: Cenci (M5s), bene normativa su esposizione a gas radon, ma depositerò proposta per fare ancora di più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’approvazione di questa proposta di legge rappresenta un primo passo, necessario e propedeutico, ma il problema legato alla formazione di radon all’interno delle nostre case, e alle sue conseguenze per la nostra salute, deve essere affrontato in maniera più approfondita”. Così il Consigliere Regionale Roberto Cenci, in forza al Movimento Cinque Stelle, commenta l’approvazione, da parte del Consiglio Regionale della Lombardia, della modifica del testo unico delle leggi regionali in materia di sanità per aggiornare le norme riguardanti le protezioni dalle radiazioni ionizzanti e dall’esposizione al radon nelle case. Per questo, annuncia Cenci, “nei prossimi giorni, depositerò una proposta di legge, scritta insieme al collega Mariani, che permetterà a Regione Lombardia di affrontare la questione radon a 360 gradi: dal monitoraggio dei siti, fino alla regolamentazione attraverso l’istituzione di valori di soglia e l’istituzione di un albo per le aziende e gli specialisti incaricati di effettuare i controlli. La nostra proposta di legge sul radon ha già riscosso il consenso delle altre forze politiche presenti in Consiglio e a breve il suo percorso sarà incardinato all’interno delle commissioni”. Anche L’assessore Cattaneo – sottolinea Cenci - ha annunciato che la Giunta seguirà con attenzione il percorso della mia proposta. Il gas radon si sviluppa in seguito al decadimento naturale dell’uranio presente naturalmente all’interno del suolo terrestre. Questo processo liberà un gas, il radon per l’appunto, che può entrare all’interno delle abitazioni non isolate dal suolo. Tendenzialmente quelle maggiormente datate. Essendo inodore è impossibile accorgersene, ma è stato stimato che respirare radon è la causa di circa quattromila decessi l’anno in Italia, in seguito a grave malattia al sistema respiratorio. Intervenire per isolare le case più datate e imporre per legge l’isolamento delle nuove costruzioni, permetterebbe di salvare molte vite oltre a rappresentare un notevole sgravio di costi per il sistema sanitario nazionale”.(Com)