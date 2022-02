Vietnam: presidente in visita ufficiale a Singapore dal 24 al 26 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, sarà in visita ufficiale a Singapore dal 24 al 26 febbraio, su invito dell’omologa singaporiana, Halimah Yacob. Lo annuncia il portale del governo vietnamita. I due Paesi hanno relazioni diplomatiche dal 1973 e le hanno elevate a partnership strategica nel 2013. L’anno scorso l’interscambio commerciale è aumentato del 23,3 per cento, arrivando a 8,3 miliardi di dollari. Singapore è al secondo posto per gli investimenti esteri in Vietnam, avendo investito in 2.860 progetti per un totale di 66 miliardi di dollari. L’anno scorso la città-Stato è risultata prima con 10,7 miliardi di dollari, pari al 34,4 per cento degli investimenti affluiti in Vietnam. (Fim)