- In memoria di Luca Attanasio, ambasciatore italiano in Congo, e Vittorio Iacovacci, carabiniere in servizio di scorta, che un anno fa venivano barbaramente uccisi nelle foreste orientali del Congo. La mia preghiera possa raggiungervi in cielo e portare conforto alle vostre famiglie. Lo scrive su Twitter il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani. (Rin)