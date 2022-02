Sardegna: Lapia (Misto), Governo faccia chiarezza su progetto parchi eolici a Nora e Capo Spartivento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non si stratta di essere contrari a questo tipo di installazioni – ha puntualizzato Mara Lapia – ma bisogna scegliere con cura i luoghi deputati ad ospitarli e soprattutto coinvolgere tutte le istituzioni interessate”. Non è la prima volta che l'esponente del Gruppo Misto affronta questo tema: già lo scorso 2 dicembre 2021, aveva segnalato al Ministro Roberto Cingolani la denuncia del sindaco di Villanovaforru, Maurizio Onnis, riguardante la vendita di 30 ettari di terreni a ridosso delle colline del suo Comune. “Ho ritenuto di intervenire immediatamente in quanto non è chiaro se e in che misura Governo e Regione Sardegna fossero ufficialmente al corrente di questo progetto. Sarebbe davvero gravissimo - ha concluso la deputata sarda – se dovessimo scoprire che questo progetto viaggiava su strade non ufficiali. Dato il potentissimo impatto ambientale, il minimo che si possa fare in questi casi è garantire la massima trasparenza e in questo caso non sembra essercene”. (Rsc)