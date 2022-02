Scuola: Pantuso (Uil Lazio), con fine stato di emergenza ritornare a unico orario di ingresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo stato di emergenza decretato per arginare la pandemia sembra volgere al termine: il 31 marzo scade e il governo non sembra intenzionato a prorogarlo ulteriormente. Il primo aprile, dunque, potrebbe essere ricordato come giorno del ritorno alla piena normalità, dopo due anni di restrizioni necessarie dovute alla diffusione del pericolosissimo virus". Lo dice in una nota Saverio Pantuso, segretario generale della Uil Scuola Lazio, che su questo tema ha invitato le istituzioni ad avviare un confronto con i sindacati. "Riteniamo che sia giunto il momento – spiega Pantuso – di iniziare un propositivo confronto con il Prefetto, l'ufficio scolastico regionale, l'assessore regionale, i dirigenti scolastici e gli studenti al fine di porre le basi per un graduale ritorno alla normalità nelle istituzioni scolastiche del Lazio. In particolare, vista anche la generale adesione alla campagna vaccinale da parte degli studenti over 12 e della conseguente diminuzione dei contagi, sarebbe opportuno ripristinare un'unica fascia di ingresso per loro nelle scuole secondarie di secondo grado, affinché vengano meno i notevoli disagi di cui gli stessi alunni, le rispettive famiglie e il personale della scuola, hanno dovuto farsi carico dall'inizio di questo anno scolastico in presenza". (segue) (Com)