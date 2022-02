Ucraina: Confagricoltura, preoccupazione per impatto tensioni su filiera vino e pasta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confagricoltura esprime preoccupazione "anche per i risvolti che un conflitto potrebbe avere sul costo del gas e quindi, sia sulle bollette energetiche delle aziende, sia sui prezzi di importazione, ad esempio, dei fertilizzanti (già raddoppiati nell'arco dell'ultimo anno), di cui la Federazione Russa è tra i principali produttori a livello globale. Ad attenuare questi timori c'è però la forte capacità di resilienza dell'intero settore agroalimentare italiano, assolutamente capace di far fronte nel breve e medio periodo al fabbisogno di cibo nel Paese", si legge nel comunicato. (Com)