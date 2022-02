Roma: Gualtieri visita cantieri via Tiburtina, lavori conclusi entro 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha visitato i cantieri stradali di via Tiburtina, alla stazione metro Rebibbia. Nell'occasione, il sindaco ha incontrato le ditte appaltatrici dei cantieri. "I cantieri della via Tiburtina sono una delle più grandi incompiute di Roma, da anni i lavori non vengono conclusi lungo una arteria fondamentale", ha detto il sindaco Gualtieri. L'obiettivo dell'amministrazione è completare i lavori entro il 2023. "Sono molto soddisfatto dell'eccellente lavoro svolto dall'assessora Segnalini, dal Municipio IV e da tutti i soggetti che stanno collaborando per imprimere una fortissima accelerazione a questa opera e portarla a compimento nei tempi previsti", ha spiegato Gualtieri. (segue) (Rer)