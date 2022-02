Sanità: Costa, importante che Confimea ponga al centro del dibattito sostenibilità e salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo in una nuova fase e ognuno deve fare la sua parte. Tutti possiamo essere protagonisti nel cambiamento, non solo il mondo della politica ma anche quello delle imprese. Grazie a Confimea per aver organizzato questo importante momento di incontro e condivisione. Credo che sia importante che il mondo delle imprese ponga al centro del dibattito temi importanti come la sostenibilità, la salute e anche l'attività sportiva. L'obiettivo comune è migliorare la qualità della vita di chi lavora. Credo che ci siano le condizioni per intraprendere un percorso, affinché chi ha poi la responsabilità di fare scelte possa prenderle nella consapevolezza che oggi c'è una sensibilità diversa. Siamo di fronte ad una grande opportunità che, sono certo, sapremo cogliere. In questi due anni di sofferenza e pandemia lo sport è stato l'elemento che ci ha fatti sentire tutti dalla stessa parte. Lo sport non è solo il gesto atletico fino a sé stesso: crescere con la cultura dello sport è un valore utile anche nella vita. Fair Play è il filo conduttore che ci permette di costruire una società migliore". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, che è intervenuto in apertura dei lavori del convegno sul tema "Sport, salute e sostenibilità per una nuova cultura di impresa" ospitato dal salone d'onore del Coni al Foro Italico e organizzato da Confimea, parlando di cultura e valori dello sport, e degli esiti positivi derivanti dal nuovo concetto di "benessere" e relativi alla prevenzione in medicina. (Rin)