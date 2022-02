Lavoro: Cgil Cisl e Uil, sempre più incidenti e morti in Lombardia, occorre intervenire subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dato infortunistico in Lombardia continua ad essere in drammatico aumento, coinvolgendo anche stagisti, tirocinanti e giovani vite. È questo l’allarme che Cgil Cisl e Uil lanciano in una nota congiunta, segnalando un problema, quello relativo alla sicurezza sul lavoro, sempre più al centro delle cronache giornaliere. “Da inizio anno – recita la nota- contiamo 8 infortuni mortali secondo i dati Ats, ancora non sono disponibili i dati Inail ma la situazione non è incoraggiante. Non c'è più̀ tempo, non siamo disponibili ad attendere oltre, continuando a contare lavoratori e studenti morti sul lavoro o durante un'esperienza formativa in azienda. Occorre intervenire subito con provvedimenti ed iniziative in grado di fermare la strage”. “Sul piano istituzionale – continuano i sindacati - siamo in attesa, ormai da tempo, della piena attuazione degli impegni che Regione Lombardia si era assunta con i sindacati sul rafforzamento dei servizi ispettivi e più in generale sul tema della formazione efficace, anche con il coinvolgimento delle Università. L'attuazione della legge di riordino del servizio sanitario regionale lombardo deve essere una occasione per attuare forti scelte politiche in questa direzione”. (segue) (Com)