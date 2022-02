Lavoro: Cgil Cisl e Uil, sempre più incidenti e morti in Lombardia, occorre intervenire subito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I recenti fatti di cronaca – affermano Cgil, Cisl e Uil - impongono di allargare l'orizzonte. Oltre al miglioramento e potenziamento dei controlli, è urgente garantire una formazione specifica agli studenti, ai tutor e ai dipendenti già presenti in azienda con linee guida condivise su come operare in queste situazioni: non è accettabile che la presenza di studenti venga considerata al pari di lavoro subordinato vero e proprio. Stage, tirocini e ogni forma di apprendistato devono essere una occasione di crescita professionale per le giovani e i giovani, a partire dalla cultura della sicurezza, unico strumento per garantire l'integrità psicofisica sui luoghi di lavoro che andranno ad occupare o le professioni che sceglieranno di svolgere. Ancora una volta chiediamo alle istituzioni regionali, alle imprese, alle associazioni di categoria e agli organi di vigilanza, di intervenire, coordinarsi ed assumersi le proprie responsabilità, anche attraverso i luoghi di confronto sia di livello regionale che territoriale attualmente esistenti”. “Come Cgil, Cisl, Uil Lombardia, in coordinamento con le strutture territoriali, avviamo un percorso di incontro e dialogo con lavoratrici e lavoratori, studentesse e studenti. Saranno organizzate iniziative ed assemblee nei luoghi di lavoro nelle quali i delegati sindacali dialogheranno con i lavoratori e le lavoratrici, stagisti, tirocinanti e ragazzi e ragazze che svolgono percorsi di apprendimento scuola/lavoro sul tema della sicurezza e sul diritto a vedere garantita l'incolumità di chi opera, come dipendente o studente impegnato in un percorso formativo di vario tipo, all'interno di un'azienda, un cantiere o qualsivoglia luogo di lavoro", concludono le tre sigle sindacali. (Com)