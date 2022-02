Brasile: alluvione a nord di Rio, bilancio sale a 182 morti e 89 dispersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito a 182 morti e 89 dispersi il bilancio delle vittime dello smottamento di terra nella città di Petropolis, al nord di Rio de Janeiro, avvenuto una settimana fa in conseguenza delle forti piogge che si sono abbattute sulla zona. La cifra di morti supera quella raggiunta da un analogo disastro che il municipio di montagna ha sofferto nel 1988. Le autorità parlano di un livello di precipitazioni mai raggiunto in un secolo e si teme per nuovi possibili cedimenti del terreno. Nelle ultime ore le operazioni di ricerca dei superstiti e di soccorso alla popolazione si sono ulteriormente rafforzate con l'arrivo di vigili del fuoco e unità cinofile da Stati limitrofi a quello di Rio de Janeiro. (segue) (Brb)