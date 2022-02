Brasile: alluvione a nord di Rio, bilancio sale a 182 morti e 89 dispersi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Petropolis sorge su un'altura a circa 840 metri sul livello del mare. La popolazione stimata è di 307 mila abitanti. Quasi il 20 per cento del territorio, oltre 27 mila abitazioni, è considerato zona a rischio medio e alto. La zona è da sempre considerata a rischio per "le caratteristiche geologiche, il processo di urbanizzazione e occupazione del suolo, oltre che per le alterazioni fisiche e naturali nella regione", si legge nel piano di emergenza elaborato dalla protezione civile per la stagione delle piogge. "Petropolis, negli ultimi decenni ha sofferto una intensa espansione urbana, senza una pianificazione adeguata del suolo. L'occupazione disordinata nelle aree in pendenza della città, con costruzioni senza un accompagnamento tecnico specializzato, unita alla mancanza di percezione di rischio della popolazione e la condizione social esistente è una realtà che aumenta il grado di rischio", si legge. (Brb)