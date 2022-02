Umbria: De Luca (M5s), porto in aula polveri sottili del Ternano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Facile fare i negazionisti con i polmoni degli altri”. Così il consigliere regionale Thomas De Luca (M5s) che in una nota ha dichiarato: "Ho portato oggi in Assemblea legislativa un barattolo di aria di Prisciano lasciandolo sui banchi della Giunta. La faccia inorridita dell'assessore Morroni e della presidente Tesei che alla vista del barattolo l'hanno subito fatto gettare nella spazzatura, dimostra quanto questa Giunta tenga alla salute dei cittadini. Non ci bastano le risposte negazioniste sul tema ambientale di questa Giunta secondo cui tutto questo sarebbe colpa dei caminetti e delle carni cotte alla brace. Così oggi abbiamo portato l'aria che respirano tanti ternani. Quello strato di colore grigiastro che ricopre le foglie sugli alberi o sui tetti delle case, sulle macchine che vengono costantemente ricoperte, sulle strade e sui lastricati di porfido nero che diventano bianchi". De Luca ha proseguito: "Abbiamo mostrato alla presidente Tesei come, grattando questo strato, la polvere che ne esce si attacca a una comune calamita. Abbiamo fatto questo esperimento per mostrare come ciò che la maggioranza nel Piano regionale della qualità dell'aria afferma essere il prodotto di caminetti, stufe e carni cotte alla brace, sia in realtà una polvere metallica”. (segue) (Ren)