Umbria: De Luca (M5s), porto in aula polveri sottili del Ternano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Luca ha continuato: “A Prisciano per il secondo anno consecutivo, e per 5 anni su 7 da quando è iniziato il monitoraggio, i valori di concentrazione di nichel nell'aria sono stati al di sopra dei limiti di legge. E i valori di Prisciano non sono i peggiori. Lo studio scientifico svolto dal dipartimento di chimica dell'Università La Sapienza ha evidenziato valori simili di media a Borgo Bovio, a via Carrara e addirittura più alte in pieno centro città. Ci siamo permessi di portare questo piccolo omaggio alla presidente Tesei innanzitutto perchè ci sembrava il minimo restituire una piccola parte di queste polveri. E perché almeno ogni giorno si possa ricordare di ciò che respirano quotidianamente i ternani. Le polveri sono la normalità, lo stesso stanno diventando i roghi nelle aziende che trattano rifiuti". Il consigliere M5s ha detto: "Non sono sono ‘cose che possono succedere’ come ha detto l'assessore comunale all'ambiente che ha scaricato la colpa su 'chi c'era prima', dimenticando di dire come quelle stesse autorizzazioni sono state concesse nel 2019 proprio dall'amministrazione da lei stessa rappresentata”. (segue) (Ren)