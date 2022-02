Umbria: De Luca (M5s), porto in aula polveri sottili del Ternano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale umbro De Luca ha proseguito: “È ora che la giunta regionale si occupi seriamente della questione ambientale ternana. Queste stesse polveri che abbiamo ribattezzato 'aria di Prisciano' sono la quotidiana condanna di migliaia di cittadini dell'Umbria del sud, insieme a metalli e puzza di plastica bruciata. In questi casi la legge dice che bisogna intervenire con un piano e attuare misure per riportare i livelli nella norma". Quindi De Luca ha concluso il suo intervento ed ha affermato: "Era il 2019 quando questa giunta disse che la parola d'ordine era 'stop polveri nel 2021'. Promesse rimaste tali, così come studi e approfondimenti mai portati a termine. Abbiamo tutto nei polmoni e dai polmoni nella carne, un disastro ambientale di fronte al quale non ci si può più nascondere”. (Ren)