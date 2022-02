Imprese: Carè (Pd), Confimea consente loro di entrare in sistema etico del "fare azienda"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- "Un progetto molto importante quello che Confimea sta portando avanti non soltanto per quanto riguarda la sostenibilità dell'ambiente, della salute e dell'economia finanziaria, ma soprattutto per il futuro di questa terra. Così si ritorna ad un'economia circolare anziché lineare. Il progetto di Confimea consente ai nostri figli di avere un futuro, e alle imprese di entrare in un sistema etico ben preciso del 'fare azienda' e della salvaguardia delle proprie spese. Essere sostenibili e ridurre le emissioni di CO2 e di tutti i materiali nocivi, dà la possibilità non solo ai lavoratori dipendenti di vivere meglio sui luoghi di lavoro, ma anche a tutti i cittadini del circondario di non risentirne. E alle aziende consente di creare un progetto duraturo, eticamente avanti rispetto ad altre attività. Naturalmente ciò comporta degli investimenti. E Confimea sta investendo, "prendendo per mano le aziende e portandole verso l'internazionalizzazione". Lo ha sottolineato Nicola Carè, deputato del Partito democratico eletto all'estero che ha preso parte ai lavori del congresso dal titolo "Sport, Salute e Ambiente per una nuova Cultura d'Impresa", organizzato da Confimea Imprese, e che ha relazionato su come la sostenibilità delle piccole e medie imprese italiane viene percepita all'estero. (Rin)