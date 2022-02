Umbria: Lega, partito da noi lavoro per libera ricerca tartufo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’arte di provare ad intestarsi battaglie iniziate da altri trova piena realizzazione nell'intervento in aula del consigliere regionale Michele Bettarelli il quale, alla ricerca disperata di consensi personali, tenta vanamente di far risalire a una sua interrogazione l’inizio di un percorso di lavoro della Lega sulla libera cerca del tartufo”. Lo hanno dichiarato, facendo riferimento ai lavori antimeridiani dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, i consiglieri regionali della Lega, Manuela Puletti e Valerio Mancini: “In realtà, le nostre documentate interlocuzioni con le associazioni dei tartufai sono antecedenti ad ogni atto presentato dalla sinistra in Regione. Lo sottolineiamo per trasparenza e corretta informazione". (segue) (Ren)