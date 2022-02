Ucraina: Bachelet (Onu), prevenire vittime tra i civili e sfollati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito della decisione annunciata ieri sera dal presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, sull'Ucraina l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, si dice "profondamente preoccupata per il fatto che qualsiasi significativa escalation dell'azione militare crei un rischio maggiore di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale". In una dichiarazione, Bachelet aggiunge che "in questo momento critico, la priorità deve essere soprattutto prevenire un'ulteriore escalation e prevenire vittime civili, sfollamenti e distruzione delle infrastrutture civili. Invito tutte le parti a cessare le ostilità e ad aprire la strada al dialogo invece di preparare il terreno per ulteriori violenze". "Continuiamo a monitorare da vicino la situazione dai nostri uffici su entrambi i lati della linea di contatto nell'est del Paese", conclude. (Nys)