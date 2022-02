India: ministero Petrolio prevede aumento domanda carburanti del 5,5 per cento nel 2022-23

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La domanda di carburanti dell’India dovrebbe aumentare del 5,5 per cento nel prossimo anno fiscale, che inizierà il primo aprile. Lo prevede la Petroleum Planing & Analysis Cell (Ppac), divisione del ministero del Petrolio e del gas naturale dell’India. Nel 2022-23 il consumo potrebbe salire a 214,5 milioni di tonnellate, mentre per l’esercizio che sta per chiudersi ne vengono stimati 203,3 milioni di tonnellate. Per la benzina l’aumento dovrebbe essere del 7,8 per cento, a 33,3 milioni di tonnellate; per il gasolio del quattro per cento, a 79,3 milioni di tonnellate. Il carburante per aerei dovrebbe registrare un incremento vicino al 50 per cento, a 7,6 milioni di tonnellate; il coke petrolifero del 2,8 per cento, a 14,8 milioni di tonnellate; il gas di petrolio liquefatto del 4,5 per cento, a 29,7 milioni di tonnellate. (Inn)