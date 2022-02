Algeria: Papatheu (FI), interrogazione a Di Maio, governo agisca per far sì che diritti siano garantiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nei vent’anni trascorsi dalla sua fondazione Agenzia Nova ha saputo crescere e affermarsi" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- "Quali iniziative urgenti intende intraprendere il governo italiano per dare seguito alla risoluzione B9-0375/2020 del Parlamento europeo, finalizzata a far sì che i diritti umani siano garantiti in Algeria?". E’ quanto chiede la senatrice di Forza Italia e vicepresidente della commissione Cultura all’interno della delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare dell'Iniziativa centro europea, Urania Papatheu, in un’interrogazione co-firmata da diversi senatori ed indirizzata al ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. "E’ più che mai urgente e necessario che le autorità algerine cessino immediatamente questa repressione e intervengano per garantire il rispetto dei diritti alla libertà di espressione, associazione e riunione di manifestanti pacifici, giornalisti, attivisti dei diritti umani e per liberare i cittadini detenuti ingiustamente", si legge ancora nell’interrogazione. (Com)