Infrastrutture: Tomasi (Aspi), incremento spesa per manutenzioni continuerà nel 2022-2023

- Autostrade per l’Italia ha deciso di affidare le verifiche esterne sulle opere d’arte a società internazionali, per garantire una adeguata terzietà nelle attività ispettive: ad oggi registriamo un totale di 19 mila ispezioni, sul 100 per cento della nostra infrastruttura. Lo ha detto Roberto Tomasi, amministratore delegato di Aspi, durante la sua audizione odierna alla Camera dei deputati. “La digitalizzazione ha rappresentato un elemento fondamentale, consentendo di rendere fruibili al concedente o ad Asfisa le informazioni sul soggetto titolato al controllo della società”, ha detto. Riguardo alle attività di manutenzione, Tomasi ha ricordato che prima del crollo del Ponte Morandi Aspi aveva una spesa di 270-280 milioni di euro, progressivamente incrementata fino agli 800 milioni del 2021. “Continueremo con questo trend anche nel 2022-2023”, ha aggiunto. (Rin)