Tunisia: premier Bouden riceve capo sindacato Ugtt, focus su riforme

- La premier della Tunisia, Najla Bouden, ha ricevuto quest'oggi il segretario generale dell'Unione generale tunisina del lavoro (Ugtt), Noureddine Tabboubi, per colloqui sulle riforme economiche e sociali allo studio del governo. La premier, riferisce un comunicato stampa dell’esecutivo, si è congratulata Tabboubi per la recente rielezione a capo dell'organizzazione del lavoro, apprezzando anche la presenza di due donne nel nuovo comitato esecutivo dell'Ugtt. Bouden ha elogiato il ruolo attivo del sindacato nella risoluzione della situazione sociale e nella creazione di un clima sociale idoneo ad avviare le riforme. Da parte sua, Taboubi ha detto che il sindacato è aperto a tutte le riforme possibili, a patto che siano attuate in modo equo, sottolineando che la Tunisia ha bisogno di una vera solidarietà nazionale e di una volontà sincera e reale che tenga conto degli interessi del popolo. (segue) (Tut)