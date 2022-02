Tunisia: premier Bouden riceve capo sindacato Ugtt, focus su riforme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un’intervista all’emittente televisiva statale “Al Wataniya”, il numero uno del potente sindacato tunisino ha detto che non è possibile revocare i sussidi o congelare i salari in questa fase, commentando così le trattative in corso tra il governo e il Fondo monetario internazionale. Taboubi ha ammesso l’esistenza di divergenze sulla revoca dei sussidi, alla luce dei bassi salari e la diffusione della povertà, sottolineando nello stesso contesto che non è possibile congelare i salari per cinque anni. Per quanto riguarda le istituzioni e le aziende pubbliche, il segretario generale dell’Ugtt ha ritenuto che le riforme debbano essere attuate caso per caso, respingendo le opzioni radicali proposte dall’Fmi durante i negoziati. Taboubi ha detto che non è possibile attrarre investimenti e rilanciare l’economia prima di risolvere la crisi politica tunisina, rilevando che intende incontrare il presidente della Repubblica, Kais Saied, prima di avviare colloqui con le organizzazioni nazionali. (segue) (Tut)