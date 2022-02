Tunisia: premier Bouden riceve capo sindacato Ugtt, focus su riforme (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo mandato di Taboubi arriva in un clima economico e sociale molto teso, alla luce dell’avvio dei negoziati con il Fondo monetario internazionale per ottenere un nuovo prestito condizionato alla realizzazione di riforme profonde, come la revoca sussidi, la riduzione dei salari e del numero dei dipendenti del settore pubblico. Tali riforme sono considerate dall’Ugtt “inaccettabili, alla luce all’aumento dei prezzi e dell’assenza di giustizia fiscale”, secondo quanto dichiarato dal portavoce dell’organizzazione, Sami al Tahri. La Tunisia sta attraversando una crisi economica devastante con i debiti che hanno quasi raggiunto il 100 per cento del prodotto interno lordo (Pil). Dopo la contrazione economica del 9 per cento registrata nel 2020, il tasso peggiore del Nord Africa, la crescita in Tunisia non è stata compensata dal rimbalzo del +3 per cento registrato nel 2021. Dalla rivoluzione del 2011 ad oggi, inoltre, la crescita economica della Tunisia è stata pari a zero. (Tut)