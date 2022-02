Ucraina: leader laborista britannico, bene sanzioni contro Mosca ma non bastano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni al governo russo annunciate oggi dal governo del Regno Unito sono ben accolte, ma non bastano. È quanto affermato dal leader del Partito laborista britannico Keir Starmer, durante il suo discorso ai Comuni rispondendo all'annuncio del primo ministro Boris Johnson di sanzioni contro cinque banche russe dopo il riconoscimento ieri da parte di Mosca delle autoproclamate repubbliche separatiste del Donbass. Starmer ha affermato che "non ci possono essere scuse per le azioni della Russia" e che il presidente russo Vladimir Putin teme l'aggressione della Nato0 ma, ancora di più, "l'apertura e la democrazia", poiché i cittadini ucraini non sceglierebbero mai di vivere sotto un autoritario "erratico e violento". "Dobbiamo essere pronti ad andare oltre" con le sanzioni, ha sottolineato Starmer affermando che la soglia di accettabilità per le azioni russe "è già stata superata". Starmer ha confermato il sostegno del suo partito al governo di Johnson, "per garantire l'introduzione di ulteriori sanzioni" tra cui l'esclusione della Russia dal commercio mondiale e il divieto per l'emittente "RT" di "continuare la sua propaganda". (Rel)