Sardegna: Istat, a Cagliari prezzi al consumo saliti del 23 per cento rispetto a un anno fa

- A Cagliari, l’indice dei prezzi al consumo, per la parte congiunturale è in crescita nel mese di gennaio 2022. Lo si evince dai dati Istati diffusi oggi. Il valore ha segnato una variazione del +1,4 per cento, in aumento rispetto al +0,7 per cento registrato nel mese precedente. L’indice tendenziale registra una variazione del +5,1 per cento, in aumento rispetto alla variazione del +4,2 per cento nel mese di dicembre 2021. Tra le voci di spesa che registra le maggiori variazioni al rialzo per i residenti nel capoluogo sardo ci sono quelle relative ad abitazione, acqua, elettricità e combustibili, in aumento del 9,6 per cento rispetto al mese precedente e del 23,1 per cento rispetto al mese di gennaio 2021. (Rsc)