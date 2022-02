Speciale energia: Libia, inaugurato il nuovo giacimento petrolifero di Tahara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La National Oil Corporation (Noc), la compagnia petrolifera statale della Libia, ha annunciato l’inaugurazione del giacimento di Tahara, gestito dalla Arabian Gulf Oil Company (Agoco), nell'area di Hamada, nell’ovest del Paese. Lo ha reso noto la stessa Noc in un post su Facebook, pubblicando l’immagine del taglio del nastro da parte di Mustafa Sanallah, presidente dell’ente petrolifero libico. Noc non ha comunicato ancora alcun dettaglio sul nuovo impianto. Il sito dove sorge il giacimento, l'Hamada al Hamra, è un altopiano roccioso di media lunghezza ricco di bacini sabbiosi. Si trova nel Sahara libico, nella parte occidentale del Paese. Fonti industriali hanno riferito ad “Agenzia Nova” che il campo è di piccole dimensioni, con una produzione stimata in range di 15-25 mila barili al giorno. L’output del Paese membro del cartello petrolifero Opec è di 1,2 milioni di barili di petrolio al giorno circa. Il mese scorso, Sanallah aveva detto in una conferenza stampa a Tripoli che la Noc prevede di aumentare la produzione di 18 mila barili al giorno con la messa in funzione due nuovi giacimenti nel 2022. (Lit)