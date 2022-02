Speciale energia: de Bertoldi (Fd'I), cessione crediti d’imposta è un favore non richiesto alle banche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La modifica al vergognoso articolo 28 del decreto legge Sostegni, apportata dal governo nel recente 'decreto Bollette', rappresenta una toppa peggiore del buco. Un regalo non richiesto alle banche e quel che è peggio, un favore all’usura e alla criminalità, nel quale cadranno molte imprese per le limitazioni imposte alle cessioni dei crediti di imposta legati ai bonus edilizi". Lo afferma in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Andrea de Bertoldi, segretario della commissione Finanze in Senato. "Migliaia di piccole imprese italiane, che già avevano stipulato contratti e fatto programmazione sulla base della normativa previgente, si troveranno nell’impossibilità di rispettare gli impegni presi sia con i committenti che con i fornitori - continua il parlamentare in una nota -. Il tutto per l’impossibilità di cedere i crediti alle condizioni che il mercato aveva determinato con la normativa ordinaria e che ora cambieranno radicalmente. Condizione che penalizzerà anche i cittadini che volevano avvalersi dei bonus edilizi e che ora vedranno sempre più ridursi sia l’importo netto del credito, sia la possibilità di trovare imprese disposte ad effettuare i lavori ed istituti disponibili a rilevane il credito". (Com)