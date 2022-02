Speciale energia: Letta, crisi prezzi non è passeggerà, servono interventi di lungo periodo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi dei prezzi dell’energia non è passeggerà e quindi dobbiamo mettere in campo iniziative di lungo periodo. Lo ha affermato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nella sua relazione in apertura della Direzione nazionale del partito. “Vanno ridotte le imposte sull’energia affinché le famiglie e le imprese paghino di meno”, ha poi aggiunto Letta. (Rin)