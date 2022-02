Speciale energia: Arrigoni (Lega), 267 milioni e semplificazioni per sviluppo comunità energia rinnovabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Comunità di energia rinnovabile (Cer) avranno un ruolo importante nella produzione, accumulo e condivisone di energia da fonti rinnovabili e saranno un driver importante per la transizione ecologica. Lo afferma il responsabile del dipartimento Energia della Lega, Paolo Arrigoni. “I vantaggi sia ambientali che economici e sociali sono evidenti, ma sono ancora troppo pochi i progetti avviati. Per questo - prosegue - è importante sottolineare come, oltre allo stanziamento di 2,2 miliardi nel Pnrr e il recente recepimento della direttiva Red II che promuove questi nuovi strumenti innovativi, il decreto Energia dia un ulteriore impulso alle Cer con la previsione di un fondo da 267 milioni di euro grazie al quale, con contributi a fondo perduto, le piccole e medie imprese potranno realizzare impianti fino a 200 kW per la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo”. “Un'altra novità apprezzabile nel decreto - aggiunge - è la misura che consente al ministero della Difesa di utilizzare beni del demanio militare per installare impianti a fonti rinnovabili per la realizzazione di comunità energetiche, alle quali potranno partecipare anche gli enti militari territoriali”. “La Lega ha avuto un ruolo di primo piano per l'introduzione nel nostro Paese della disciplina che regola l'istituzione delle Cer ed ora è stata altrettanto fondamentale per lo stanziamento degli incentivi, che non saranno dedicati soltanto alla creazione di Cer da fotovoltaico o eolico, ma anche per lo sviluppo di quelle legate alla geotermia, all'idroelettrico o alle biomasse", conclude. (Rin)