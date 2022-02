Speciale energia: Costantini (Cisl), incentivare decarbonizzazione, Lazio con quinto miglior indice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Per costruire un futuro verde "è fondamentale mantenere elevato l'impegno per proseguire verso l'incentivo della decarbonizzazione delle fonti energetiche". Lo ha detto il segretario generale della Cisl Roma Capitale e Rieti, Carlo Costantini, durante il congresso dell'unione sindacale territoriale Roma Capitale e Rieti "Insieme per esserci, cambiare in sicurezza". "Su questo versante la Regione Lazio registra il quinto miglior valore a livello nazionale rispetto all'indice di dispersione energetica - spiega Costantini -: ossia una misura che evidenzia il dispendio energetico prodotto dagli immobili facendo segnare il 5,7 per cento, preceduta soltanto dalla Toscana 5,4 per cento, Lombardia 5,2 per cento, Friuli Venezia Giulia 5,1 per cento ed Emila Romagna 4,4 per cento", ha aggiunto Costantini. (Rer)