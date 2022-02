Speciale energia: Sbarra (Cisl), su caro bollette bene governo, ma misure sono insufficienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito ai provvedimenti adottati dal governo per fronteggiare il caro bollette "apprezziamo, tengono conto delle sollecitazioni e delle rivendicazioni che abbiamo avanzato in queste ultime settimane". Lo ha detto il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, a margine del congresso della Cisl di Roma Capitale e Rieti "Insieme per esserci, cambiare in sicurezza". "Bisogna sostenere famiglie, lavoratori dipendenti e imprese. Le misure adottate sono insufficienti. Il governo deve valutare un possibile scostamento di bilancio. La crisi sarà lunga e va fronteggiata con misure forti e di puntare alla crescita", ha aggiunto Sbarra. (Rer)