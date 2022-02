Speciale energia: Catalogna destina aiuti da 5,7 milioni euro per riabilitazione energetica edifici in piccoli Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Catalogna, attraverso l'Istituto catalano dell'energia (Icaen), aprirà una linea di aiuti di 5,74 milioni di euro per la riabilitazione energetica degli edifici nei comuni con meno di 5 mila abitanti. Come riferisce il sito specializzato "Energias Renovables", la linea è dotata di risorse dai fondi europei Next Generation, e le domande possono essere presentate a partire da questa settimana. I requisiti per accedere a questo programma sono che l'edificio sia anteriore al 2007, che l'azione comporti il miglioramento di una lettera nella certificazione energetica e che generi un risparmio minimo del 30 per cento del consumo di energia primaria non rinnovabile. Sono ammissibili abitazioni monofamiliari, edifici residenziali collettivi o per qualsiasi altro uso che si trovino in comuni fino a 5 mila abitanti. (Spm)