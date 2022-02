Speciale energia: Bernini (FI), alt a contraddizioni su gas e sì a nucleare pulito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, afferma: "Il governo ha impostato una politica di investimenti di lungo periodo con i fondi stanziati per la filiera auto e il primo stanziamento per incentivare l’industria nazionale dei microprocessori. La stessa lungimiranza serve anche per affrontare in modo strutturale l’emergenza energetica - continua la parlamentare in una nota -, superando prima di tutto la palese contraddizione sull’estrazione di gas fra il decreto bollette che indica l’aumento della produzione e il piano regolatore anti-trivelle che invece la limita. Così come va impostata subito una strategia verso il nucleare pulito, in linea con le indicazioni della commissione europea che lo considera un elemento imprescindibile per la transizione ecologica". (Com)