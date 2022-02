Expo 2030: Raggi (M5s), ringrazio per elezione in commissione Roma, vinciamo insieme sfida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La possibilità di realizzare Expo 2030 "è una grande occasione per la città di Roma e per l'Italia. Spero che Roma e il Paese possano vincere questa sfida. Ringrazio i colleghi che mi hanno eletto e il sindaco che aveva già dichiarato la volontà di proseguire il lavoro iniziato due anni fa". Lo ha detto Virginia Raggi, consigliera del M5s, a margine dell'elezione di oggi alla presidenza della commissione capitolina speciale Expo 2030. "Si tratta di una sfida innovativa sulla rigenerazione della città - ha aggiunto -, ci metteremo subito all'opera. Questa è una sfida che si vince tutti insieme e che deve riqualificare la nostra città. Sulla location - ha concluso - ho già avuto modo di dire che non è il momento di innamorarsi dei progetti ma di trovare il progetto migliore per vincere la sfida". (Rer)