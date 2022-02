Veneto: la crisi ucraina spaventa il manifatturiero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Confartigianato Imprese Veneto Roberto Boschetto esprime preoccupazione per l’aggravamento della crisi tra Ucraina e Russia, con effetti che possono riguardare non solo i prezzi dell’energia. “All’orizzonte ci sono anche l’aumento dei prezzi delle commodities, difficoltà nel reperimento di materie prime, l’aumento dei costi del trasporto via container e la riduzione delle esportazioni verso Russia e Ucraina che per il Veneto manifatturiero valgono quasi un miliardo e mezzo di euro l’anno (il 3,4 per cento del totale export manifatturiero regionale)”, spiega Boschetto. Secondo i dati del report di Confartigianato, le conseguenze del precedente conflitto russo-ucraino di otto anni fa si sono scaricate interamente sulle esportazioni verso la Russia, diminuite a livello europeo del 23,4 per cento e ancor più per il made in Italy (-29,3 per cento). Il Veneto era sul podio come terza regione più presente nel mercato russo, nove anni fa con ben 1 miliardo e 320 milioni di euro di merci vendute. Ed è la terza più colpita dal crollo, con un calo tra il 2013 ed il 2021 di 346 milioni di euro (-25,2 per cento). Il Veneto resta comunque la terza regione in Italia per esposizione sul mercato russo con quasi 1 miliardo nei primi tre trimestri del 2021. Significativo è anche il mercato ucraino, che primi nove mesi dello scorso hanno anno è valso 335 milioni di euro. “Nonostante le conseguenze di lungo periodo della crisi di Crimea 2014, con le relative sanzioni economiche alla Russia, è salita la dipendenza del nostro Paese dal gas russo. E’ un motivo per guardare con maggior preoccupazione all’attuale escalation della tensione. Le esportazioni dal Veneto, soprattutto moda e mobili, nel 2021 erano in ripresa, ma ancora lontane dal pre-covid e le cose peggioreranno di certo nei prossimi mesi. Alla politica, a tutti i livelli, chiediamo di favorire un dialogo costruttivo, evitando inutili alterazioni di un mercato internazionale già estremamente delicato”, conclude Boschetto.(Rev)